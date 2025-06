Roma, incendio in una palazzina: quattro feriti gravi

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Guelfi, nel quartiere Don Bosco a Roma. Quattro persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso, tre in codice giallo. Oltre 40 persone (tra cui diversi bambini e una persona su sedia a rotelle) sono state temporaneamente evacuate a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme che hanno raggiunto gli appartamenti ai piani superiori. Presenti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine e diverse ambulanze. L'appartamento in cui è scoppiato l'incendio e quello sopra, al quarto piano, sono stati dichiarati inagibili.