Roma, incendio in appartamento a Monte Mario: 18 evacuati

Diciotto persone sono state evacuate dalle loro case a Roma a causa di un incendio che ha coinvolto un appartamento in via Augusto Conti 73 a Monte Mario. Immediato l'intervento di pattuglie della polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e l'attivazione delle procedure di assistenza alloggiativa alternativa per 4 nuclei familiari, tutti di origine filippina. Sul posto, oltre ai caschi bianchi, sono intervenuti i vigili del fuoco, la sala operativa sociale di Roma Capitale e la Protezione civile.