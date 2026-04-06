Disavventura a Roma per la formazione Under 16 della Uyba Volley, società di pallavolo femminile di A1 di Busto Arsizio (Varese), fresca vincitrice del titolo provinciale di categoria. Impegnate per alcuni giorni nella Capitale nel prestigioso "XV Randazzo International Tournament 2026", le pallavoliste sono rimaste vittime di un furto. Il pulmino, parcheggiato nelle vicinanze della palestra dove si erano appena svolte le premiazioni, è stato saccheggiato da ignoti che, dopo averlo aperto, hanno rubato i borsoni delle ragazze, oltre agli iPad utilizzati da giocatrici e allenatori. Il danno più grave riguarda proprio la sparizione delle divise: senza maglie le giocatrici non potranno scendere in campo. Da qui l'appello della società: "Restituiteci le maglie per poter giocare".