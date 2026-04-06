Pallavoliste derubate a Roma prima del torneo: "Ridateci le maglie, senza non possiamo giocare"
Vittime del furto le under 16 dell'Uyba di Busto Arsizio (Varese) nella Capitale per il prestigioso "XV Randazzo International Tournament 2026"
© UYBA Volley giovani
Disavventura a Roma per la formazione Under 16 della Uyba Volley, società di pallavolo femminile di A1 di Busto Arsizio (Varese), fresca vincitrice del titolo provinciale di categoria. Impegnate per alcuni giorni nella Capitale nel prestigioso "XV Randazzo International Tournament 2026", le pallavoliste sono rimaste vittime di un furto. Il pulmino, parcheggiato nelle vicinanze della palestra dove si erano appena svolte le premiazioni, è stato saccheggiato da ignoti che, dopo averlo aperto, hanno rubato i borsoni delle ragazze, oltre agli iPad utilizzati da giocatrici e allenatori. Il danno più grave riguarda proprio la sparizione delle divise: senza maglie le giocatrici non potranno scendere in campo. Da qui l'appello della società: "Restituiteci le maglie per poter giocare".
La refurtiva e l'appello della società
I tablet sono stati tracciati in un vicino campo Rom per alcuni minuti, ma sono poi stati disattivati sparendo dai radar dei carabinieri a cui la società ha fatto denuncia. I ladri hanno infatti rubato anche le maglie ufficiali delle ragazze che il 7 aprile dovranno scendere in campo per un incontro valido per il campionato regionale. Senza maglia ufficiale rischiano di non poterlo fare. Di qui l'appello della società: "Restituite almeno le maglie rubate affinché le ragazze possano giocare così come meritano".