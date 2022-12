Roma, estorcevano denaro a guide turistiche al Colosseo: arrestati due fratelli

A Roma due fratelli di 22 e 38 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito ed estorto denaro a guide turistiche, fingendosi intermediari e procacciatori nell'area archeologica del Colosseo.

La polizia ha disposto i domiciliari per tentata estorsione e lesioni in concorso. Dalle indagini è emerso che i due avrebbero ricoperto il ruolo di "supervisori" di alcune attività di intermediazione e procacciamento nei dintorni dell'area archeologica, facendo più volte ricorso alla violenza fisica per finalizzare i loro propositi criminosi.