Roma, donna cade in un pozzo in Parco della pace: estratta dai vigili fuoco

Una donna è stata estratta dopo esser caduta in un pozzo all'interno del Parco della pace in via di Monte Stallonara a Roma. Il pozzo non era segnalato. Durante la caduta la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave che si trovava all'interno, il personale dei vigili del fuoco sta approntando le varie tecniche per riportare la signora in superficie. L'episodio si è verificato intorno alle ore 14:40. Dopo esser stata estratta è stata affidata ai sanitari: è ferita ma cosciente.