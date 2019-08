Roma, cede grata sul marciapiede: 17enne ferita, aperta indagine

Una 17enne è rimasta ferita mentre passeggiava su un marciapiede a causa del cedimento di una grata a Roma. La ragazza, che è finita in un garage facendo un volo di tre metri, è stata ricoverata in codice giallo per alcune contusioni al volto all'ospedale San Camillo. L'episodio è accaduto nella notte a Ponte Galeria, alla periferia sud della Capitale, e sulla vicenda indagano i carabinieri per verificare eventuali responsabilità.