Roma, camion con fieno va a fuoco sulla A12: tratto chiuso

Un camion che trasportava fieno ha preso fuoco sulla A12 Roma-Civitavecchia.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma, provocando diversi chilometri di auto e mezzi in coda.