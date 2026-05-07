Roma, caccia allo straniero: denunciati 2 giovani, misura per un minore

Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria "caccia all'uomo" a Roma prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. Cinque le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da tre giovani, due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.



