A Roma scatta la sorveglianza speciale per "Ostacoloman", l'incubo della Balduina

Tirano un sospiro di sollievo nel quartiere Balduina di Roma. Il 47enne ucraino noto alle cronache come "ostacoloman" o "uomo-albero", perché vestito di stracci e fogliame, o addirittura nudo, si aggirava nel rione e terrorizzava i cittadini aggredendoli di notte, ora è sorvegliato speciale e non potrà più soggiornare nella Capitale. In caso di violazione del divieto, potrà scattare l'arresto anche fuori flagranza. Lo ha disposto il Tribunale di Sorveglianza con un decreto emesso su proposta del questore di Roma e la Questura di Roma ne dà notizia.