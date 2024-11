Roma, camion dei rifiuti perde controllo e sfonda muro di una palazzina: condomina in codice rosso

Grave incidente nella notte in via Vitorchiano, a Roma. Per cause ancora da accertare, l'autista di un autocompattatore dell'Ama, Azienda Municipale Ambiente, ha perso il controllo andando a scontrarsi contro un muro portante di una palazzina adiacente alla strada. Nell'urto è stata abbattuta una parte della parete, che cadeva all'interno di un appartamento coinvolgendo l'inquilina. I vigili del fuoco sopraggiunti hanno estratto l'autista dell'automezzo e soccorso la donna all'interno dell'abitazione. I feriti sono stati affidati al 118 e trasportati in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto alle 4.45. Proseguono le operazioni di recupero dell'automezzo, della messa in sicurezza dell'area e sono stati resi inagibili due appartamenti. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici di Italgas. Nel precipitare nella corte del palazzo, infatti, il mezzo Ama ha colpito dei tubi del gas.