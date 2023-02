Roma, le auto d'epoca non potranno più circolare: insorgono le associazioni

"Salvare la cultura di auto e moto, la nostra storia, la nostra industria".

Automotoclub Storico Italiano, Registri Storici Alfa Romeo, Fiat, Lancia scendono in campo presentando un Ricorso Straordinario al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ottenere l’annullamento dei decreti e delle delibere (di Regione e Giunta Regionale del Lazio, Città Metropolitana e Comune di Roma) che impediscono per sempre la circolazione dei i veicoli storici: "E' una condanna a morte", dicono. Anche la Federazione Motociclistica Italiana si è attivata per la richiesta delle deroghe al Comune.