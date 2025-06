Roma, auto contro monopattino: 17enne muore dopo due giorni di coma

A Roma un 17enne alla guida di un monopattino elettrico è morto dopo essere stato investito da una Fiat Panda guidata da un 29enne. Il decesso di Lorenzo Rastelli, giovane promessa del calcio romano, è avvenuto dopo due giorni di coma. L'incidente si era verificato in via Casilina, all'altezza del quartiere Centocelle. Dopo l'impatto con l'auto, il giovane era stato sbalzato a terra, riportando gravi lesioni multiple interne. Subito soccorso, era stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma il quadro clinico è precipitato fino al decesso. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.