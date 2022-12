Roma, autista ha malore e autobus con 41 bimbi va fuoristrada: tre feriti

In ospedale sono finiti il conducente e due bambini di 7 anni, tutti in codice giallo. Gli altri bambini sono stati recuperati e trasportati con un altro bus.

Il bus, nonostante abbia sfondato le recinzioni di un vivaio posto a lato strada, non sembra aver subito gravi danni. I ricoverati sono una bambina di 7 anni, trasportata all'ospedale Umberto I in codice giallo, mentre un bimbo, anche lui di 7 anni e sempre in codice giallo, è stato portato al Vannini. Stesso ospedale in cui è stato ricoverato il 46enne autista.