Roma, cinque indagati rischiano il processo per l'attentato alla Sinagoga del 1982

Come si legge nella nota della Procura: "L'avviso di chiusura indagini riguarda Abou Zayed Walid Abdulrahman, 68enne, detenuto in Francia e a giudizio per la strage del 2 agosto del 1982 di Rue des Rosiers a Parigi; Abed Adra Mahmoud Khader, 71enne cittadino palestinese residente in Cisgiordania; Al Abassi Souheir Mohammad Hassan Khalil, 74enne di origine palestinese residente in Giordania, Hamada Nizar Tawfiq Mussa, 65enne di origine palestinese residente in Giordania; Abu Arkoub Omar Mahid Abdel Rahman, 66enne di origine palestinese, residente in Giordania". Il lavoro degli investigatori italiani, in collaborazione con le autorità francesi, ha permesso di collegare l’attacco di Roma a quello compiuto nell’agosto 1982 nel quartiere ebraico di Parigi. Decisiva la creazione di una squadra investigativa comune nel 2023 e la rilettura di atti processuali, testimonianze e documenti storici. Gli inquirenti hanno così individuato i presunti responsabili ancora in vita, mentre altri complici sarebbero deceduti. Già in passato, per l’attentato romano, era stato condannato all’ergastolo un militante palestinese, mai arrestato.