Roma, arrestata "Madame furto": condannata a 25 anni per 42 furti

E' stata condannata a 25 anni e sette mesi di carcere "Madame Furto", la bosniaca di 32 anni divenuta famosa a Roma per aver messo a segno decine di colpi da borseggiatrice . La donna era stata arrestata a marzo dai carabinieri, i quali le contestavano la responsabilità di ben 42 furti. A marzo la donna era stata trovata in avanzato stato di gravidanza , motivo per cui i giudici decisero di differire l'esecuzione alla data del parto.

Le relative pene non vennero mai scontate per le gravidanze e per i numerosi figli che la donna doveva accudire.



Nel frattempo la pena è divenuta esecutiva e giovedì i carabinieri l'hanno notata mentre si aggirava tra la folla nella stazione Termini in atteggiamento sospetto. I militari l'hanno dunque bloccata e trasportata nel carcere di Rebibbia.