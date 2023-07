Roma, aggredita capotreno di 20 anni nel giorno dello sciopero

Tensione tra i passeggeri per i ritardi. La giovane, insultata e spinta da uno sconosciuto, è caduta riportando la frattura di un polso

Portata in ospedale, la 20enne ha deciso quindi di sporgere denuncia. Nonostante lo sciopero fosse finito da tre ore, il clima in stazione rimaneva teso a causa dei ritardi accumulati dai convogli. I passeggeri hanno iniziato a minacciare la capotreno e insultarla pesantemente, fino all'aggressione, ha raccontato la donna ancora scossa per quanto accaduto.