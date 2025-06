A Roma un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all'addome durante una lite. Il giovane è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. A sferrare la coltellata sarebbe stato un altro giovane, che poi è fuggito insieme ad altre persone. Sulla vicenda indagano i carabinieri.