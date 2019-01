Rocco Hunt e Lello Arena: “La camorra non è solo quella delle pistole”

Due generazioni di campani, un attore napoletano e un rapper salernitano: Lello Arena e Rocco Hunt. Questa la strana coppia ospite da Piero Chiambretti che, negli studi di “#CR4-La Repubblica delle Donne”, si sono confrontati e hanno detto la loro su grandi temi che coinvolgono l’Italia e in maniera particolare il Sud del nostro Paese: camorra, lavoro e razzismo.



Rocco Hunt ha un'idea ben precisa sulla malavita: “Non esiste solo quella delle pistole, ci sono piccole camorre quotidiane fatte da gente in giacca e cravatta che fanno ancora peggio all’Italia rispetto a quello che si vede per le strade”.



Lello Arena invece si sofferma sull’esportazione della criminalità organizzata: “Una volta era tipicamente napoletana, ora è stata esportata in tutto Italia, senza distinzioni tra Sud e Nord”. E sul razzismo per il rapper: “Da noi il concetto di integrazione è molto forte. Prima ce l'avevano coi terroni, ora coi neri. Il razzismo tra di noi non può esistere”.