Cronaca
INUTILI I SOCCORSI

Roccamorice (Pescara), incidente durante un'arrampicata: un morto

02 Nov 2025 - 01:11
© Afp

Un 35enne è morto a Roccamorice (Pescara) dopo essere precipitato durante un'arrampicata sportiva a cui stavano partecipando più persone. Sotto shock i presenti. La vittima sarebbe stata colpita da un masso roccioso prima di cadere nel vuoto.

