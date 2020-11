Roberto Baggio vince in tribunale: fu definito "cacciatore ignorante" dal capo di un'associazione animalista

ansa

Roberto Baggio vinceva in campo e vince anche in tribunale. L'ex fuoriclasse, infatti, ha vinto, in primo grado, una causa civile per delle affermazioni ritenute lesive sulla sua passione per la caccia. Paolo Mocavero, ex dj a capo dell'associazione 100% animalisti, che nel 2016 lo aveva offeso per la sua passione per la caccia, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e a 5000 euro di risarcimento, più le spese legali, dal tribunale di Padova.