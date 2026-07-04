Rivolta nel carcere di Enna, i detenuti distruggono le telecamere di videosorveglianza

Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'Istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. A questo punto, i detenuti non avevano avuto la possibilità di effettuare chiamate alle proprie famiglie. Nonostante il disservizio fosse stato risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.