l'istituto a ferro e fuoco

Rivolta nel carcere di Enna, i detenuti distruggono le telecamere di videosorveglianza

Le tensioni sarebbero scoppiate dopo che un fulmine ha fatto saltare la linea telefonica nell'Istituto

04 Lug 2026 - 13:52
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© ansa

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Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'Istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. A questo punto, i detenuti non avevano avuto la possibilità di effettuare chiamate alle proprie famiglie. Nonostante il disservizio fosse stato risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.

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