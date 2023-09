Ritrovato a New York lo youtuber salernitano Kazuosan: ricoverato in ospedale

Lo youtuber Cosimo Corrado, noto sui social con lo pseudonimo di "Kazuosan" è stato ritrovato a New York.

Da oltre 48 ore non si avevano notizie, il 21enne salernitano era in realtà ricoverato in un ospedale. Era giunto a New York da pochi giorni. Ora la famiglia è già in viaggio per raggiungerlo. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.