Rischio caldo, venerdì bollino rosso per 11 città: 5 nel Lazio

Sale il numero delle città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio caldo: venerdì 12 luglio saranno 11, rispetto alle 7 previste per giovedì 11 luglio. Sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Si legge nell'aggiornamento del ministero della Salute sulle ondate di calore in 27 città italiane. Venerdì saranno tre le città con bollino arancione (Ancona, Reggio Calabria e Verona), 11 città con bollino giallo, due con bollino verde, Genova e Napoli.