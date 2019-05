Rimini, marito "malato di sesso", la moglie lo denuncia: indagato per maltrattamenti in famiglia

Una sudamericana di 27 anni ha denunciato il marito, un imprenditore riminese di 52 anni, perché a suo dire "malato di sesso". La donna si è recata in questura dalla squadra mobile con tanto di foto alla mano: aveva fotografato l'uomo nudo in casa per avere delle prove da mostrare agli agenti. E' accaduto a Rimini. "Mi maltratta, mi considera di sua proprietà e mi rimprovera per qualsiasi cosa - ha aggiunto la donna - Mi dice che non so cucinare, che sono un’inetta come madre e moglie, ma soprattutto vuole fare sempre sesso. Quando mi rifiuto, mi insulta, mi rincorre, nudo, per casa, incurante della presenza di nostra figlia. Spesso l’ho sorpreso a fare autoerotismo nella stessa stanza in cui si trovava la nostra bambina. Temo per la mia incolumità, lui sta diventando sempre più aggressivo", ha detto la giovane, che ha avviato la pratica di separazione. L’imprenditore riminese è indagato per maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti dovranno ora compiere ulteriori accertamenti. Lo riporta Il Resto del Carlino.