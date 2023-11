Rimini, in sedia a rotelle abusa di una donna disabile

A Rimini un uomo di 50 anni, invalido su sedia a rotelle, è indagato per violenza sessuale su una donna di 21 anni gravemente disabile.

La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta in una clinica della città a marzo. L'uomo, con la scusa di aver bisogno di aiuto per la sedia a rotelle, aveva attirato la 21enne in una zona priva di telecamere della struttura sanitaria.