Rimini, una ciclista francese travolta e uccisa da un camion

Incidente mortale a Sant'Ermete, in provincia di Rimini, dove una donna è stata travolta e uccisa da un camion mentre pedalava sulla sua bicicletta.

La vittima, 70 anni, francese, in vacanza a Cesenatico, era in gita insieme ad altri cicloturisti sulle strade della Valmarecchia. Sarebbe stata urtata e investita da un camion, che viaggiava nella stessa direzione del gruppo. Immediata la richiesta di soccorso: al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno tentato senza successo di rianimare la donna, che era ormai in condizioni disperate. Sul caso indaga la polizia locale.