Rimini, aggredisce l'autista perché il bus è fermo da troppo tempo: denunciato | I lavoratori in piazza: "Chiediamo più tutele"

Secondo quanto ricostruito dagli agenti che hanno effettuato le indagini, il presunto aggressore, un cittadino della Repubblica Dominicana di 38 anni, avrebbe prima minacciato e poi aggredito il conducente, 48enne italiano, e avrebbe anche danneggiato le apparecchiature di bordo, interrompendo il servizio di trasporto. L'aggressione sarebbe nata da una discussione relativa all'orario di partenza del bus: l'indagato avrebbe lamentato il fatto che il mezzo fosse ormai fermo da parecchio tempo alla fermata, mentre l'autista avrebbe riferito che stava semplicemente rispettando gli orari previsti.