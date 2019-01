Rigopiano, Salvini: "Ho detto a papà Feniello di non pagare un euro"

"Ho detto a papà Feniello di non pagare un euro. Ci manca giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Se c'è una legge sbagliata, cambieremo questa legge". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine della commemorazione della tragedia di Rigopiano, a proposito della condanna al pagamento di una multa da 4.550 euro inflitta ad Alessio Feniello, papà di una delle vittime, per aver violato i sigilli giudiziari messi dove sorgeva l'hotel.