La sentenza della Corte d'appello dell'Aquila aveva condannato l'ex sindaco di Farindola, il tecnico comunale e due funzionari della Provincia di Pescara. Successivamente, la Corte di Cassazione aveva annullato quel verdetto, disponendo un nuovo giudizio di secondo grado a Perugia per dieci imputati. Il processo bis a Perugia ha disposto tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. In particolare, la Corte d'appello umbra ha condannato a due anni di reclusione gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Ha invece assolto l'ex sindaco Lacchetta, il tecnico Colangeli e i dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio ed Emidio Primavera, mentre ha dichiarato la prescrizione per gli ex dirigenti della Provincia di Pescara Mauro Di Blasio e Paolo D'Incecco. Contro questa decisione è stato ora presentato il ricorso in Cassazione.