Rigopiano, due anni dalla tragedia: commemorazione per le 29 vittime

"Siete dei veri papà", è stato il ringraziamento a Di Maio e Salvini del padre di una delle vittime a nome dei parenti al momento della deposizione dei fiori prima della breve cerimonia. Poi i due politici hanno percorso a piedi i luoghi della valanga, salendo lungo la strada che ha fatto da cornice alla tragedia, dirigendosi infine verso Farindola per la messa commemorativa.



Tra gli altri, il ministro dell'Interno ha incontrato anche Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime, condannato dal gip del tribunale di Pescara a pagare una multa di 4.550 euro per avere violato i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area nella quale si verificò la tragedia. "Ho detto a papà Feniello di non pagare un euro. Ci manca giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Se c'è una legge sbagliata, cambieremo questa legge".



"Dopo due anni di chiacchiere, di silenzio sulla tragedia di Rigopiano, adesso nel decreto Semplificazioni che arriva in Parlamento nei prossimi giorni, ci sarà un provvedimento per aiutare queste vittime, i sopravvissuti e i feriti e 10 milioni di euro. Le parole o le leggi non seguite dai fatti contano zero", ha spiegato infine Salvini.