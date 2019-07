Rifiuti Roma, Zingaretti: "Parte il piano di raccolta" | Raggi, appello ai cittadini: "Fate la differenziata"

Raggi: "Ripulire la città" - Dell'intesa per ripulire la Capitale, ha parlato anche il sindaco, Virginia Raggi: "L'obiettivo primario è ripulire la città, lo dobbiamo ai romani e mi sembra che questo tavolo lo abbia garantito a più livelli", ha detto. "C'è stata una ampia concertazione per soluzioni di breve periodo, che chiaramente sono quelle che prevedono un aumento dei conferimenti negli impianti esistenti, le capienze sono state liberate, Ama si impegnerà in breve tempo a ripulire con turni straordinari recuperando residui a terra derivati dal fermo di alcuni impianti e la manutenzione di altri".



Le soluzioni - Virginia Raggi ha parlato poi sia di soluzioni nel medio periodo ("Stiamo valutando soluzioni all'estero"), sia nel medio-lungo periodo ("Ama sta variando un nuovo piano industriale che sia credibile, solido, fondato su dati e presupposti industriali solidi, altrimenti sarebbe irrealizzabile").



"Evitare gli errori del passato" - Al termine del vertice sui rifiuti di Roma al ministero dell'Ambiente, il sindaco di Roma ha ribadito la disponibilità di tutti gli attori coinvolti per "evitare gli erori del passato". Il sistema di raccolta e smaltimento è "complesso e prevede la compartecipazione delle istituzioni. Tutti quanti devono fare la propria parte per rendere un sistema solido", ha aggiunto.



Impegno di fronte al ministero - La Raggi, ha infine, sottolineato di aver "preso questo impegno di fronte al ministro. C'è la volontà di uscire fuori da una situazione di criticità che volenti o nolenti l'assenza di alternative a Malagrotta ha determinato all'interno del sistema impiantistico della Regione Lazio".



L'appello ai romani: "Fate la differenziata" - Dopo aver parlato della raccolta straordinaria, la Raggi ha rivolto un appello ai romani affinché emergenze simili non si verifichino più. "Chiedo a tutti i cittadini da qui in avanti di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ad abbassare e ad abbattere la quota dell'indifferenziato che è la frazione in assoluto che ci crea più problemi", ha detto. Non solo, ma è quella che va a finire agli inceneritori e alle discariche e che non consente un riutilizzo bloccando il ciclo dei rifiuti in senso virtuoso", ha aggiunto. Nelle prossime settimane, ha spiegato il sindaco, "aumenteremo le aree di raccolta differenziata porta a porta. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti".



Zingaretti: "Clima di collaborazione" - Di intese e visioni comuni sullo smaltimento dei rifiuti ha parlato anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "C'è stato un bellissimo clima di collaborazione. L'ordinanza funziona, le disponibilità nei vari siti sono confermate. Abbiamo ringraziato l'Ama, il management, gli operai, tutti coloro che stanno lavorando. Già come indicava l'ordinanza, la gran parte delle aree sensibili è stata ripulita, ora questo sforzo continua affinché la città si pulisca. Sono contento perché in questo clima di collaborazione il piano sta funzionando, l'ordinanza sta funzionando", ha detto.