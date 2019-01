Rifiuti Roma, i presidi scrivono alla Raggi: "Pulisca o scuole non riaprono"

I presidi degli istituti scolastici del Lazio hanno scritto una lettera al sindaco di Roma, Virginia Raggi, per chiedere "un decisivo intervento per la raccolta dell'immondizia, almeno nei pressi delle scuole, prima della ripresa delle attività didattiche prevista per il 7 gennaio". Altrimenti, "l'eccessiva presenza di rifiuti per le strade della Capitale potrebbe comportare la chiusura di alcune scuole, soprattutto dell'infanzia ed elementari".