Rifiuti, la Raggi esulta: "Il Tmb Salario non riaprirà mai più"

L'impianto per il trattamento di rifiuti Salario, distrutto da un incendio a dicembre, "non riaprirà mai più". A garantirlo è Virginia Raggi, che in un post su Twitter spiega che il Campidoglio aveva "chiesto alla Regione Lazio di revocare l'autorizzazione ad utilizzare quell'impianto per i rifiuti", e ora "finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale ad Ama. E' una grande vittoria per la città e i residenti!".