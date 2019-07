Rifiuti a Roma, Maurizio Costanzo: "Invito tutti i romani a portare la monnezza al Campidoglio dalla Raggi"

"Io invito tutti i romani di prendere tutti i sacchetti dei rifiuti e di portarli al Campidoglio da Virginia Raggi", questo l'appello lanciato da Maurizio Costanzo in diretta su Tgcom24. "Se lei non è stata in grado, come sindaco, di smaltire i rifiuti è un problema suo non nostro. E' lei che fa il sindaco". E continua: "Io sono furibondo per la puzza che sento quando esco per strada. Sono furibondo per aver intrattenuto dei rapporti con dei topi che stanno vicini ai cassonetti. Per di più ci sono anche i gabbiani che sono diventati più feroci e voraci proprio a causa dei rifiuti all'aria aperta: dovrebbero andare sotto casa della Raggi e farsi saentire"