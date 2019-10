Emergenza rifiuti a Roma, i presidi: "Le Asl facciano i controlli nelle scuole"

I presidi delle scuole di Roma lanciano l'allarme rifiuti per verificare le condizioni igieniche delle loro scuole. "La situazione dei rifiuti abbandonati" negli istituti "o all'interno dei cortili sta aggravandosi di giorno in giorno - segnalano in una nota - sia in periferia sia in zone centrali". Auspicando che venga preso in considerazione l'appello di medici e scuole, sollecitano l'intervento delle Asl per i controlli.