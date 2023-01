Rieti, fiume Velino esonda in due punti per il maltempo

Il maltempo ha causato l'esondazione del fiume Velino nel Reatino.

La fuoriuscita dagli argini è avvenuta in due punti della Piana Reatina, l'estesa area agricola che si estende a ovest di Rieti. Al momento il Velino ha rotto gli argini invadendo campi agricoli nei pressi di Chiesa Nuova e Colle Aluffi, ma non lambisce abitazioni, se non casolari abbandonati. Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile sorvegliano il corso del fiume, ma anche del Turano, in seguito all'ondata di maltempo che sta interessando il Reatino.