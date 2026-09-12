Rieti, masso centra corteo funebre: morta una donna e 7 feriti

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Un tragico incidente lungo la strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti, è costato la vita a una donna di 66 anni. Un grosso masso si è distaccato improvvisamente da una parete rocciosa adiacente alla strada, travolgendo un'auto su cui viaggiava la donna e la sua famiglia. La 66enne era al seguito del carro funebre per raggiungere il luogo del funerale della madre.
La dinamica
Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, fornita da vigili del fuoco e 118, il masso ha centrato in pieno il tettuccio del veicolo, sfondando l'abitacolo e ferendo mortalmente la donna che si trovava all'interno. Il masso ha poi colpito anche altre vetture del corteo funebre, causando il ferimento di almeno altre sette persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri delle stazioni di Labro e Contigliano. Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio per accertamenti e cure immediate, mentre l’area dell’incidente è stata messa in sicurezza e, per questo, la strada è stata chiusa.