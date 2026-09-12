Tra Morro e Leonessa

Rieti, masso centra corteo funebre: morta una donna e 7 feriti

La roccia si è distaccata da una parete adiacente alla strada regionale 521, travolgendo un'auto su cui viaggiava una famiglia al seguito del carro funebre

12 Set 2026 - 16:28
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Un tragico incidente lungo la strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti, è costato la vita a una donna di 66 anni. Un grosso masso si è distaccato improvvisamente da una parete rocciosa adiacente alla strada, travolgendo un'auto su cui viaggiava la donna e la sua famiglia. La 66enne era al seguito del carro funebre per raggiungere il luogo del funerale della madre.

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La dinamica

 Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, fornita da vigili del fuoco e 118, il masso ha centrato in pieno il tettuccio del veicolo, sfondando l'abitacolo e ferendo mortalmente la donna che si trovava all'interno. Il masso ha poi colpito anche altre vetture del corteo funebre, causando il ferimento di almeno altre sette persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri delle stazioni di Labro e Contigliano. Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio per accertamenti e cure immediate, mentre l’area dell’incidente è stata messa in sicurezza e, per questo, la strada è stata chiusa.

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