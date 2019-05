Rider indiano "aggredito a Roma": "Ragazzi gli hanno lanciato sassi e uova"

Prima colpito con i sassi e poi umiliato con il lancio di uova da un gruppo di ragazzi. E' quanto sarebbe accaduto la notte del 28 aprile a un giovane rider indiano di 22 anni nella periferia est di Roma , a Torre Angela. A denunciare il fatto è un post su Facebook del sindacato Rider Union Roma . Ma al momento non risultano denunce alle forze dell'ordine. Al ragazzo è stato diagnosticato soltanto un trauma all'occhio destro. "Adesso sto bene ma me ne voglio andare via da Torre Angela perché ho paura che possa succedere ancora", ha detto il ragazzo a La Repubblica.

Da pochi mesi a Roma per motivi di studio, il giovane indiano racimolava qualche soldo con le consegne del cibo a domicilio. Il gruppo di adolescenti avrebbe aggredito il ragazzo mentre quest'ultimo stava tornando a casa a fine turno insieme alla fidanzata, anche lei rider. "Ipotizziamo un'aggressione razzista. Il ragazzo non parla italiano e quindi non ha compreso gli insulti scagliati da quei delinquenti", racconta Emanuele della Union romana, il rider che lo ha accompagnato al pronto soccorso. "È stata un'azione premeditata, li hanno seguiti con il motorino e hanno agito scagliando uova e sassi verso i nostri compagni - continua -Fortunatamente gli è stato diagnosticato soltanto un trauma all'occhio destro. All'inizio i medici avevano paventato un distacco della retina".



"Noi di Riders Union Roma - scrive il sindacato su Facebook - siamo vicini ai due ragazzi che l'altra sera sono stati presi di mira da un gruppo di adolescenti che hanno pensato bene di passare la serata tirando prima dei sassi e poi delle uova ai due ragazzi che stavano tornando a casa dopo aver consegnato cibo in giro per la città".