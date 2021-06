Ricciardi: "Sì a lockdown locali e all'aperto meglio tenere la mascherina"

Afp

Le zone rosse "sono delle opzioni da considerare nel momento in cui un territorio si dimostra vulnerabile alla variante Delta". Lo ha detto il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi, raccomandando di continuare a portare la mascherina "in tutti quei casi in cui manca la distanza, soprattutto al chiuso ma anche all'aperto". La variante Delta "è molto contagiosa e può infettare ovunque con un contatto ravvicinato".