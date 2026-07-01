Ricatto alla futura suocera: "Dammi 50mila euro o rivelo la tua relazione", arrestato 18enne
A denunciare il ragazzo è stata la donna: dopo aver sborsato 7mila euro lo scorso anno, ha ricevuto una nuova richiesta e si è rivolta ai carabinieri
© Istockphoto
Avrebbe ricattato la futura suocera chiedendole dei soldi per non rivelare le sue informazioni personali, compresa una relazione sentimentale intrapresa da diverso tempo. Succede in un comune del Veneto orientale dove un ragazzo appena maggiorenne, come riporta il Corriere del Veneto, è ora indagato per estorsione dopo che la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri.
Ricatto alla futura suocera
La donna, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe ricevuto una prima richiesta di denaro alla fine dello scorso anno, quando il fidanzato della figlia, stando a quanto raccontato dalla vittima stessa, avrebbe chiesto alla donna un pagamento di circa 7mila euro per non rivelare pubblicamente alcune sue informazioni personali. La donna, pensando che la cosa si sarebbe risolta così, aveva deciso di sborsare la cifra richiesta. Dopo qualche mese però il giovane avrebbe fatto una nuova richiesta alla suocera, questa volta ben più onerosa: cinquantamila euro in cambio del suo silenzio.
La denuncia della vittima e il finto scambio
La donna a quanto punto decide di denunciare tutto ai carabinieri e in accordo con le forze dell'ordine viene organizzata una "cessione controllata", ovvero un finto scambio di soldi. La signora mette quindi in scena un incontro per il passaggio di denaro ma al momento della transazione, con l'arrivo dei carabinieri, il ragazzo viene arrestato con l'accusa di estorsione.
Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità
Il giovane, si legge sul Corriere del Veneto, è comparso in questi giorni davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto e nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Il ragazzo, davanti al giudice e assistito dal suo legale, ha ammesso le sue responsabilità confermando di aver chiesto dei soldi alla mamma della sua fidanzata in cambio della promessa di non rivelare sue informazioni personali.
Indagini in corso
Proprio su questo ora si stanno concentrando gli accertamenti della Procura. In particolare su come abbia fatto il ragazzo a entrare in possesso di immagini e chat che avrebbero costituito poi la base dell'estorsione ai danni della donna.