Ricatto alla futura suocera: "Dammi 50mila euro o rivelo la tua relazione", arrestato 18enne

La donna, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe ricevuto una prima richiesta di denaro alla fine dello scorso anno, quando il fidanzato della figlia, stando a quanto raccontato dalla vittima stessa, avrebbe chiesto alla donna un pagamento di circa 7mila euro per non rivelare pubblicamente alcune sue informazioni personali. La donna, pensando che la cosa si sarebbe risolta così, aveva deciso di sborsare la cifra richiesta. Dopo qualche mese però il giovane avrebbe fatto una nuova richiesta alla suocera, questa volta ben più onerosa: cinquantamila euro in cambio del suo silenzio.