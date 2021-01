Riaprono i musei: il Colosseo festeggia con un concerto, ingresso gratuito per l'Egizio di Torino

Dopo mesi di stop forzato, diversi musei riaprono al pubblico a partire da lunedì 1 febbraio, anche se in modo contingentato, e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. A Roma riaprono i Musei Vaticani e il Colosso, a Torino il Museo Egizio (con ingresso gratuito fino al 5 febbraio) e i Musei Reali. Tornano visitabili dal 4 febbraio le Gallerie d'Italia a Milano, Napoli e Vicenza. In molte città, però, la ripartenza è soft.

Le Regioni con i musei aperti Sulla base dell'ordinanza firmata dal ministero della Salute, riaprono quindi da lunedì 1 febbraio i luoghi della cultura in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Lazio e Calabria, che si aggiungono così a quelli di Toscana, Campania, Basilicata e Molise che già avevano riaperto al pubblico dal 18 gennaio. Nelle Regioni gialle i musei saranno aperti dal lunedì al venerdì, nei soli giorni feriali, con orari e modalità verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali. Rimangono ancora chiusi al pubblico i musei e i parchi archeologici statali in Puglia, Umbria, Sardegna.

Milano A Milano è prorogata, fino al 2 maggio 2021, la grande mostra "Tiepolo. Venezia, Milano, l'Europa", a cura di Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti, che era stata chiusa pochi giorni dopo l'inaugurazione. Riapre anche la mostra "Ma noi ricostruiremo. La Milano bombardata del 1943". Immagini emblematiche della vita della città, ritratte nella devastazione della seconda guerra mondiale, sono messe a confronto con gli stessi luoghi immortalati durante il lockdown dell'inverno 2020 dal fotografo torinese Daniele Ratti. Tuttavia per gli indirizzi civici, dal Castello al Museo del '900, da Palazzo Reale alla Gam, le riaperture non saranno immediate. "Serve programmazione", spiega l'assessore alla Cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno.

Torino Anche a Torino la riapertura ha colto di sorpresa alcuni enti, che si sono presi qualche giorno per valutare come riaprire in sicurezza e in quali date. Come il Museo del Cinema, all'interno del quale ci sono dei lavori in corso, il Museo dell'Auto e il Museo del Risorgimento. Al Museo Egizio, invece, si riparte subito con ingressi gratuiti fino al 5 febbraio. Tra le porte che si riaprono nel capoluogo piemontese ci sono quelle degli enti della Fondazione Torino Musei, Gam, Palazzo Madama e Mao.

Roma A Roma, dopo 88 giorni di chiusura, sarà possibile tornare a visitare le Collezioni vaticane e il Colosseo. Per le Collezioni pontificie è stata la più lunga chiusura dalla Seconda guerra mondiale. Al Parco Archeologico del Colosseo per i visitatori che saranno presenti nella giornata di riapertura (e in diretta streaming sulla pagina Facebook) ci sarà un concerto degli allievi del Conservatorio di S. Cecilia che si terrà sul piano dell'arena alle ore 12:30. Qui si applicheranno le misure di sicurezza già adottate e sperimentate con successo nella riapertura di giugno: i visitatori, preventivamente dotati di mascherina, dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante termoscanner.

Padova Aperta per appena 21 giorni a ottobre e poi chiusa per l’emergenza sanitaria, la mostra-evento "Van Gogh. I colori della vita", curata da Marco Goldin, riapre i battenti a Padova da martedì 2 febbraio. "Riapriamo - sottolinea l’assessore alla Cultura, Andrea Colasio - tutti i siti importanti, dalla Cappella degli Scrovegni e la Pinacoteca degli Eremitani, a Palazzo della Ragione e la casa del Petrarca di Arquà". A Padova ritornano visitabili anche i Macchiaoli nella mostra a Palazzo Zabarella.

Ferrara A Ferrara riapre l'antologica di Ligabue, con 107 opere tra quadri, disegni e sculture. "Con la zona gialla riapriremo già lunedì le porte di Palazzo dei Diamanti per la mostra di Antonio Ligabue, che torna così a disposizione del pubblico. Ed entro il 12 febbraio tutti i musei, a Ferrara, torneranno aperti con i vincoli comunque previsti dalle disposizioni, quindi con chiusure nei fine settimana", annuncia l'assessore comunale alla Cultura, Marco Gulinelli.