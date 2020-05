Riaperture, da Venezia a Napoli: i commercianti si organizzano per ripartire 

"Aprirò, ma nessuno dei mie dipendenti tornerà a lavoro". E' la testimonianza, a "Mattino Cinque", di una negoziante veneziana che si prepara alla riapertura di lunedì 18 maggio, ma che già avverte che non ce la farà a sostenere le spese per i suoi dipendenti che rimaranno, quindi, a casa. E se c'è chi trova un modo per riaprire rispettando le disposizioni imposte dal governo, c'è invece chi già dichiara che non potrà farcela.

Le telecamere di Canale 5 passano dal Veneto alla Campania, a Napoli, dove la situazione sembra essere la stessa. Via Roma, la strada dello shopping, si attrezza per ricominciare. "Riapriamo, ma sono molto pessimista - dichiara un commerciante - non c'è turismo, la gente ha paura e non ha soldi. Che riapriamo a fare?", conclude il titolare del negozio di abbigliamento.