Riace, lo scivolone di Salvini: posta un video di un uomo giudicato vicino ai clan

"Mi chiamo Pietro Zucco e mi assumo le responsabilità di quello che dico", si presenta così il testimone nel video postato da Matteo Salvini per screditare il modello Riace e l'operato del sindaco Mimmo Lucano. Il filmato in realtà risale al 2016, ma è stato riabilitato dal ministro dell'Interno facendogli superare le 300mila visualizzazioni: "Se avete due minuti sentite qui", scrive su Facebook. Peccato che l'uomo chiave sia l'ex sindaco di Riace, noto alle cronache locali per essere stato arrestato nel 2011 con l’accusa di essere un prestanome della ‘ndrangheta per il clan Ruga-Metastasio. E poi condannato nel 2015 dalla Cassazione.