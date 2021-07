Rezza: verso concessione del Green pass agli italiani vaccinati all'estero

Ansa

"E' in risoluzione il problema della concessione del Green pass agli italiani che hanno effettuato le vaccinazioni all'estero". Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero, Gianni Rezza, precisando che sono allo studio le esenzioni al certificato verde per quanti, ad esempio, abbiano avuto una reazione alla prima dose che non permetta di completare il ciclo vaccinale.