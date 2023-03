Revigliasco d'Asti, operaio ucciso dalla caduta di un albero

Tragico incidente sul lavoro a Revigliasco d'Asti, dove un operaio è morto schiacciato dalla caduta di un albero.

L'uomo, un 58enne di origine marocchina, stava lavorando per tagliare l'arbusto in presenza di un forte vento. La vittima, che abitava nel Vercellese, lavorava per una azienda di Ravenna. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell'ordine.