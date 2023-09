Revenge porn, 20enne indagato a Roma: "Ha diffuso audio intimi sul calciatore Nicolò Zaniolo"

Un caso di revenge porn a Roma riguarda il calciatore Nicolò Zaniolo.

Un ragazzo di 20 anni è indagato dalla procura della Capitale per aver inoltrato a diverse persone degli audio in cui una donna raccontava di una notte di intimità trascorsa con l'allora giocatore giallorosso. I messaggi sarebbero stati mandati in un primo momento dalla stessa ragazza in una chat di amici, tra i quali il giovane ora indagato. Proprio quest'ultimo li avrebbe poi a sua volta inoltrati ad altre persone.