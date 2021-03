Falso reportage sulla 'ndragheta in onda su emittente nazionale, 4 indagati per truffa

Era stato presentato come un reportage esclusivo nel cuore della criminalità organizzata italiana, con interviste a esponenti della 'ndrangheta e rivelazioni dei diretti interessati. I carabinieri e la Procura di Milano ritengono invece che il programma, realizzato dal giornalista spagnolo David Beriain e andato in onda a novembre 2019 su un'emittente nazionale, fosse tutta una finzione e hanno indagato quattro persone per truffa.