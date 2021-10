Report su stato scuole: metà edifici in Italia senza certificato agibilità

web

Il patrimonio edilizio scolastico in Italia è "vetusto": quasi un edificio su due non ha il certificato di collaudo statico (46,8%), agibilità (49,9%) e prevenzione incendi (43,9%). Lo afferma il XXI rapporto di Ecosistema Scuola (dati 2020) di Legambiente, sullo stato di salute di 7.037 istituti, frequentati da oltre 1,4 milioni di studenti. In un anno sale dal 29,2% al 41% la percentuale degli edifici che hanno necessità di manutenzione urgente.