Report ospedali: in terapia intensiva +17% ricoveri di No vax, -10% tra vaccinati

IPA

Nelle terapie intensive aumentano del 17% i pazienti non vaccinati mentre diminuiscono del 10% i vaccinati. Lo evidenziano i dati relativi agli ospedali sentinella di Fiaso, la Federazione aziende sanitarie e ospedaliere, rilevati il 30 novembre. In una settimana, secondo Fiaso, il numero degli ospedalizzati è aumentato del 16%. Il trend dei ricoveri Covid "è in progressiva crescita e accelerazione".