Report falsi su viadotti, Aspi: sospesi i due dipendenti indagati

La società ha inoltre reso noto che per lunedì è stato convocato in via straordinaria un consiglio di amministrazione di Autostrade, in cui si saranno valutate ulteriori iniziative a tutela della società stessa.



Di Maio: "Avanti su revoca concessioni" - "Su Autostrade - ha fatto sapere Luigi Di Maio - andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton, ad un'azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e addirittura ha nascosto le carenze manutentive: mi fa piacere che pure per il Pd questa parola non sia più un tabù".